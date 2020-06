Willkommen und Abschied des letzten "Hobbit"-Films

Von jetzt an geht es nur noch abwärts", scherzte Regisseur Peter Jackson, als er bei der Premiere in London am Leicester Square den letzten Teil seiner " Hobbit"-Trilogie vorstellte: "Die Schlacht der Fünf Heere" startet in Österreich am 10. Dezember.

Gemeinsam mit seinen Hauptdarstellern Martin Freeman ( Bilbo), Richard Armitage (Thorin), Luke Evans ( Bard), Evangeline Lilly (Tauriel), Benedict Cumberbatch (Smaug) und anderen Kollegen trat Jackson vor Tausenden Fans auf, die ihn mit Sprechchören begrüßten. "Ich bin der glückliche Fan, der diese Filme machen durfte", sagte der Oscarpreisträger, der schon als Teenager von den Romanen des Briten J. R.R. Tolkien begeistert war.

Die in Mittelerde angesiedelte Erzählung "Der Herr der Ringe" und die Vorgeschichte "Der kleine Hobbit" hat der 53-jährige Regisseur in seiner Heimat Neuseeland über einen Zeitraum von mehr als 14 Jahren jeweils in einer Trilogie verfilmt. Mit "Die Schlacht der Fünf Heere" ist diese Arbeit nun abgeschlossen.