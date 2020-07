Wiener Stadthalle: Kein Holiday on Ice im heurigen Winter

Aufgrund der globalen COVID 19-Pandemie und deren Auswirkungen auf die Veranstaltungsbranche muss das für den heurigen Winter geplante Programm "Supernova" in Wien um eine Saison verschoben werden. Damit reagiert man auf die aktuellen Herausforderungen wie Social Distancing und internationale Reisebeschränkungen, welche die Planung und Durchführung einer Tour im Winter 2020/2021 nicht erlauben.

„Leider können wir als international agierendes Unternehmen unter den derzeitigen Bedingungen eine Tour in 2020/2021 weder ausreichend vorbereiten noch deren Aufführung garantieren“, so Peter O’Keeffe, Produzent und Geschäftsführer von Holiday on Ice. Das Unternehmen fokussiert sich derzeit auf die Vorbereitungen für die Tour 2021/2022 – die Produktion "Supernova" wird dann durch Österreich, die Niederlanden und Frankreich touren.

Erstmals seit 60 Jahren kein Holiday on Ice in Wien

„Ein Jahr ohne Eis-Entertainment in der Wiener Stadthalle war bisher schier unvorstellbar, das gibt es nun erstmals in der mehr als 60-jährigen Geschichte des Unternehmens. Der Gesundheitsschutz unserer Gäste und MitarbeiterInnen hat für uns selbstverständlich oberste Priorität. Daher ist die Verschiebung unausweichlich und wir freuen uns sehr auf die Rückkehr von Holiday on Ice im Jänner 2022“, sagt Carola Lindenbauer, Geschäftsführerin der Wiener Stadthalle.