"Tristan und Isolde" ohne Petra Lang

Alternativen gibt es für Petra Lang genug. Alle drei Brünnhilden im " Ring des Nibelungen" ("Walküre", "Siegfried", "Götterdämmerung") hat sie bereits mehrfach absolviert. In Bayreuth soll sie 2016 die Kundry in Wagners "Parsifal" in der Inszenierung von Uwe Eric Laufenberg – er ersetzt den ursprünglich geplanten Jonathan Meese als Regisseur – interpretieren. " Lang lachend: "Ich bin jetzt wirklich in der Königsklasse angekommen. Allzu viel schwerere Rollen sind kaum mehr denkbar."

Doch wie geht man als Sängerin mit physisch wie psychisch enorm anstrengenden Partien der Marke Brünnhilde um? "Man darf keine Angst haben, aber man sollte die Brünnhilde nur singen, wenn man wirklich alle Töne dafür hat. Wagner verlangt bekanntlich einiges", so die studierte Geigerin.

Nachsatz: "Speziell beim ,Ring‘ habe ich einen Trick. In der ,Walküre‘ gilt: Lass Daddy singen – das ist Wotans Oper. Bei ,Siegfried‘ freue ich mich darauf, vom Helden wachgeküsst zu werden. In der ,Götterdämmerung‘ weiß man, jetzt ist der stimmliche Weltenbrand gleich vorbei. Aber im Ernst: Diese Musik fordert extrem, es gibt lange Pausen zwischen den Auftritten, während derer man in der Rolle bleiben muss. Kondition ist da sehr wichtig."

Und nach der Vorstellung? Nimmt man da die Rollen mit nach Hause? Lang: "Um Gottes willen, das wäre ja furchtbar. Meine Familie leidet schon genug, wenn ich mich auf eine Produktion vorbereite und mir einen Charakter aneigne. Aber wer will daheim schon eine Brünnhilde oder eine , Lohengrin‘-Ortud haben? Ich sicher nicht."