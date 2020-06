Wiener Musiker Peter Schleicher gestorben

Der Wiener Sänger und Musiker Peter Schleicher, einer der Urväter des Austropop, ist gestern, Samstag, im Alter von 69 Jahren gestorben. Das gab die Familie auf Facebook bekannt.

Der am 10. Mai 1945 geborene Musiker arbeitete u.a. mit Ludwig Hirsch, Helmut Novak ("The Clan" hieß die gemeinsame Band), Hansi Lang ("Plastic Drug") sowie mit Wolfgang Ambros zusammen, dessen erster Band "Die Nr. 1 vom Wienerwald" er als Keyboarder drei Jahre angehörte. Legendär wurden seine wienerischen Interpretationen von Songs der Rolling Stones, etwa im Album "Hart auf Hart", dem u.a."Durch die Wand" und "Steinzeit" folgten. In den vergangenen Jahren führte er die Peter Schleicher Band an.