Gesungene Plädoyers für ein vereintes Europa

Vom Rathausplatz wird es auch eine Live-Schaltung nach Riga, der Kulturhauptstadt Europas 2014, geben, bei der weitere Teilnehmer aus Lettland zu hören sein werden. Dort wird das gemeinsame Singen übrigens heuer noch eine besondere Rolle spielen: Im Juli findet in Riga das größte Chorfestival der Welt statt. Zum Finale des Festwochen-Eröffnungsabends werden alle Protagonisten den Schlusschor aus Gustav Mahlers "Auferstehungssymphonie" interpretieren. Das Event wird in zahlreiche Länder, auch in die Ukraine, übertragen.

Wetterinfo: Die Eröffnung der Festwochen sollte heute Abend trocken über die Bühne gehen. Die Temperatur liegt laut den aktuellen Prognosen zwischen 14 und 22 Grad.