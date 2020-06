"Three Kingdoms" im Theater an der Wien

Ein Frauenkopf wird ans Ufer der Londoner Themse gespült. Scotland Yard identifiziert ihn als zu einer (nun toten) Pornodarstellerin gehörend. Und weil deren letzter Film in einem Bordell an einer deutsch-osteuropäischen Grenze gedreht wurde, brechen zwei britische Kommissare, bald in Begleitung eines dritten aus Dresden, Richtung Estland auf.

Eine Abenteuerreise ins Rotlichtmilieu. Eigentlich: Eine aberwitzige Parabel über den Zustand Europas.

So etwas entsteht, wenn Erfolgsdramatiker Simon Stephens Lust hat, einen Krimi zu schreiben. Natürlich fürs Theater. "Three Kingdoms" heißt die Produktion, die am 12. Juni im Rahmen der Wiener Festwochen im Theater an der Wien Österreich-Premiere hat. Sebastian Nübling hat inszeniert. Es ist sein fünfter Stephens.

Sein Flugstunden-intensivster. Einer musste ja das Theater NO99 aus Tallinn, Nick Tennant und Ferdy Roberts vom Lyric Hammersmith Theatre London und Steven Scharf von den Münchner Kammerspielen zusammenbringen.