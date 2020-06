"Three Kingdoms": Ein düsterer Krimi

Es gehört was dazu, den Themen Zwangsprostitution und Menschenhandel eine (aber-)witzige Seite abzugewinnen. Der Name Simon Stephens zum Beispiel.

Den englischen Dramatiker, einen der international meistgespielten Zeitgenossen, packte der Ehrgeiz, diesem Ruf gerecht zu werden. Und so rief er nach dem Regisseur seines Vertrauens, Sebastian Nübling, mitanzupacken. Gemeinsam stemmten sie ein Projekt von Europa-Ausmaßen: Mit drei Theatern – dem Teater NO99 aus Tallinn, den Münchner Kammerspielen und dem Lyric Hammersmith Theatre London – produzierten sie "Three Kingdoms", das nun im Rahmen der Festwochen im Theater an der Wien gezeigt wird.

Ein ziemlich grauslicher Krimi. Der sich zum psychedelischen Albtraum auswächst. Um den Foltertod an einer Pornodarstellerin aufzuklären, reisen zwei Londoner Kommissare erst nach Deutschland, dann – in Begleitung des dortigen Kollegen – weiter nach Estland.

Das Resultat ist: irre. Ein Mix aus britischer Coolness, dem, was Deutsche für Humor halten, und purer baltischer Energie. Ein Mix aller Klischees, nur, um diese wieder auseinanderzurühren.