Kraftwerk: Das halbe Überding auf der Autobahn

Kraftwerk-Konzerte sind immer gleich, und das ist auch gut so. Die vier fast regungslosen Bildschirmbediener sehen im Kunstfiguren-Overall aus wie die Servicekraft von der Musiktankstelle. Hinter vier mit sicher hoch komplizierter Technik ausgestatteten Podesten tun sie Weiß-Gott-Was; jedenfalls nichts, was man von einem Konzert sonst erwarten würde. Man steht und drückt rum, das Publikum sitzt und schaut durch die 3D-Brille, und dazwischen reproduziert sich eine der einst visionärsten Musiken der Popgeschichte.

Die gibt es, beim "Katalog", in brilliantem Rundumklang, angereichert mit 3D-Filmen und in chronologischer Reihenfolge: Zum Auftakt am Donnerstagabend waren " Autobahn" (1974) und "Radioaktivität" (1975) dran, bis Sonntagabend werden insgesamt sieben Alben (angereichert mit den Hits, soweit man davon bei Kraftwerk sprechen kann) und eine reine Hitshow zu hören gewesen sein.

Mit dieser komplizierten Zeitangabe sind wir auch schon im Herzen dessen, was ein Kraftwerk-Konzert zum Erlebnis macht: Zum Glück sind die Beats so gerade, denn sonst könnte einem beim Hüpfen zwischen den Zeitebenen ganz schön schwindlig werden. Die Zukunft sieht hier so aus, wie man sich heute vorstellt, dass man sich in der Vergangenheit eine Zukunft vorstellen würde, die aber inzwischen auch schon wieder vergangen wäre.

Oder so.