Kraftwerk in Wien: Geboren aus dem digitalen Dadaismus

... elektronische Instrumente:

„Elektronische Instrumente sind hochsensibel. Mit einer Fingerkuppe kann man durch Knopfdruck große Dinge auslösen. Und das macht es so spannend. Wir arbeiten – auch live – immer in Interaktion mit der Computertechnik und haben mit der Mensch-Maschine ein lebendiges Kraftwerk in den Händen. Wir spielen die Maschinen und die Maschinen spielen uns.“

... die Interaktion mit der Technik:

„Man kann das mit der Arbeit eines Malers vergleichen. Zuerst sensibilisiert man sich auf einen Loop, greift ein und verändert ihn. Dann werden wir wie ein Maler, der zwischendurch sein Bild betrachtet, auch wieder zu den Zuhörern unserer eigenen Musik, lassen die Computer laufen und spielen. Und dann greift man wieder ein, reagiert auf das, was man hört. So erstellen wir in stundenlangen Sessions im Studio Musik. Und live werden wir immer auch von den Vibes des Landes und der Reaktion des Publikum beeinflusst.“

... die optische Umsetzung der Shows:

„Man kann das als elektronische Malerei bezeichnen. Denn auch das kommt nicht von einer Festkonserve, sondern wird auf der Bühne genauso lebendig produziert wie die Musik. Wir haben in unserem „Kling Klang“-Studio ein Archiv voll mit alten Gemälden und Zeichnungen, die wir in den 70er-Jahren gemacht haben, bis hin zu Schriften und Computergrafiken, die wir bis in die Jetzt-Zeit gemacht haben. Und die werden auf der Bühne in real time abgerufen – natürlich von elektronischen Speichern, aber nicht in Form einer vorprogrammierten Reihenfolge.“