Die Wiener Kraftwerkstätten - Tag 2

Das Musik-Fließband ist hier eine Manufaktur, das muss man angesichts der unbeweglichen Figuren an den Reglern betonen. Dabei entsteht – vielleicht eine Überraschung – sogar manch’ Ausschussware: ein, zwei Mal hakte es ganz ordentlich im Kraftwerk. Was man als Beweis verbuchen kann, dass die Musiker während des Konzertes doch nicht nur Tetris spielen oder Konzeptkunst-Webseiten ansurfen.

Am Freitagabend also ging es mit dem „Trans Europa Express“ durch „ Europa, endlos“; und dann in die Auseinandersetzung mit der „Mensch-Maschine“. Die Alben standen mehr für sich als jene des Auftaktabends. Am Schluss tänzelte (!) Ralf Hütter hinter seinem Pult, verbeugt sich – und überrascht beim vierten Konzert, Freitag gegen Mitternacht, mit den ersten Zugaben der Spielserie. Das Publikum (das bisher begeisterungsfähigste, auch hier gibt es feine Unterschiede) dankte euphorisch.