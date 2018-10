Wiener Festwochen: Slagmuylder bleibt Intendant

Zur Person

Slagmuylder wurde 1967 in Brüssel geboren und studierte Kunstgeschichte (für Gegenwartskunst) an der Université Libre de Bruxelles (ULB). Seine Laufbahn begann er als Dozent für visuelle Theorie an der Kunst-, Design- und Architekturhochschule La Cambre in Brüssel, seit 2002 arbeitete er im Programmteam des Brüsseler Kunstfestivals Kunstenfestivaldesarts (KFDA). 2007 wurde er dessen Leiter und Künstlerischer Direktor. Im Frühjahr dieses Jahres wurde er als interimistischer Festwochen-Intendant präsentiert. Bei der darauf folgenden Ausschreibung für die reguläre Intendanz hatten sich fünf Personen beworben.