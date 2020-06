Schauspielchefin Frie Leysen geht

Die 1950 geborene Frie Leysen zählt zu den erfahrensten Persönlichkeiten der internationalen Theaterszene und hat die Grundlagen dazu in ihrer Heimat Belgien gelegt. So baute sie etwa von 1980 bis 1991 das internationale Kunstencentrum deSingel in Antwerpen auf. Und 1992 gründete sie in Brüssel das multidisziplinäre Kunstenfestivaldesarts, das sie über zehn Jahre leitete.

Unter ihrer Ägide wurde das Festival zu einem einflussreichen Player der Festivallandschaft. Daraufhin organisierte Leysen in neun arabischen Städten 2007 das Festival "Meeting Points 5", bevor sie 2010 als Programmdirektorin das Festival "Theater der Welt" in Mülheim und Essen gestaltete. Im Herbst 2012 verantwortete sie dann als künstlerische Leiterin das Festival "Foreign Affairs", die unter dem Dach der Berliner Festspiele stattfindende erste Ausgabe eines genreübergreifenden internationalen Festivals für Theater und performative Künste.