Wiener Ehrenzeichen für Clemens Hellsberg

Clemens Hellsberg wurde am 28. März 1952 in Linz geboren, seinen ersten Geigenunterricht erhielt im Alter von vier Jahren von seinem Vater. Nach der Matura am Wiener Schottengymnasium und dem Militärdienst studierte er Musikwissenschaft, Alte Geschichte und Violine. 1976 wurde er Mitglied des Wiener Staatsopernorchesters, vier Jahre darauf der Wiener Philharmoniker. Fünf Jahre bevor er erstmals zum Vorstand des Orchesters gewählt wurde, thematisierte er in dem Buch "Demokratie der Könige" die Rolle der Philharmoniker in der NS-Zeit.

Wie der KURIER berichtete, ist diese aktuell wieder Thema einer Diskussion, die Mailath-Pokorny aufgriff. "Ich halte es für unpassend, dass immer wieder versucht wird, im Schatten des Neujahrskonzerts politisches Kleingeld zu schlagen." Man müsse Aufarbeitung als "Prozess" verstehen, und die Philharmoniker hätten dies stets so gehandhabt, "dass der Geist der Aufklärung und der Offenheit dahinter gestanden ist. Es ist unredlich, so zu tun, als wäre da nichts geschehen." Auch Hellsberg verwies auf die "derzeit nicht leichteste Phase für das Orchester". Der APA gegenüber erklärte er, dass die Aufarbeitung "ganz bewusst" an die drei Wissenschafter Oliver Rathkolb, Fritz Trümpi und Bernadette Mayrhofer übergeben worden sei, die ihrer Arbeit "völlig unbeeinflusst" nachkommen sollen. Für 12. März ist eine Veröffentlichung auf der Homepage des Orchesters geplant, ob eine Printversion folgen wird, ist laut Hellsberg derzeit noch nicht absehbar.