Wiener Bühnen: Jahrmarkt der Eitelkeiten

Nikolaus Bachler, der ehemalige Burgtheaterdirektor und nunmehrige Intendant der Bayerischen Staatsoper in München, hat in ein Wespennest gestochen. Die Weltbedeutung von Wien, so analysierte er im Interview mit dem KURIER, ende oft in Purkersdorf. In München höre man nicht mehr, was in Wien künstlerisch passiere. Es gebe keine Produktion, für die man zwingend nach Wien reisen müsse. München sei – im Gegensatz zu Wien – vorwärtsgerichtet und nicht nur der Vergangenheit verpflichtet. Daher hätte das Publikum in der bayerischen Hauptstadt auch mehr gesehen.

Die Reaktionen in Österreich folgten postwendend. Josefstadt-Direktor Herbert Föttinger schrieb einen (vom KURIER veröffentlichten) Brief an Bachler, in dem er, bezugnehmend auf eine Passage im Interview, widerlegen wollte, dass sein Theater dem Boulevard zuzurechnen sei: Es gebe an der Josefstadt mehr Uraufführungen als an den meisten anderen Häusern.