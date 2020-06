Wie das Geld die Festspiele regiert

Der Start mit der "Zauberflöte" war szenisch ein Flop und sängerisch mittelmäßig. Eine starke Ansage im Mozart-Fach, wie sie Pereiras Vorvorvorgänger Peter Ruzicka mit " Don Giovanni" und dem Durchbruch von Anna Netrebko, ebenfalls mit Nikolaus Harnoncourt am Pult, gelungen war, sieht anders aus.

"Ariadne auf Naxos" von Richard Strauss wurde bisher zum einzigen durchwegs positiv beurteilten, vollen Opernerfolg. Das aber dank der Fassung von Regisseur Sven-Eric Bechtolf und trotz der von Pereira verantworteten musikalischen Ebene.

Sein Mitbringsel aus Zürich, Mozarts "Il re pastore", war schlecht besucht, obwohl Rolando Villazón mitwirkte. Wie zahlreiche Konzerte mit Topstars. Man darf neugierig sein, wie hoch die Auslastung am Ende des Festivals wirklich gewesen sein wird. 20 Prozent mehr Karten wurden aufgelegt. Die müssen erst verkauft werden.

Ein klares dramaturgisches Konzept war im Opern- und Konzertbereich nicht erkennbar. In erster Linie schien es um große Namen zu gehen – egal, wofür diese engagiert wurden. "Was stellt ihr bloß mit Mozart an?" auf der Titelseite der Zeitwar nur eine der zahlreichen kritischen Stimmen aus dem Ausland.

Größer, stärker, teurer – solche Kategorien sind bei Olympischen Spielen wichtig, nicht aber als Muskelprotz-Attitüde in Salzburg. Wobei man den Festspielen zugutehalten muss: Hier gibt es regelmäßig Weltklasseleistungen. In der Kunst liegt Österreich – anders als in London – in jeder Medaillenwertung ganz vorne.