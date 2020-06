Whitney Houston: Österreicher war vor Ort

Nur die Gäste durften ein und aus und wurden natürlich zum begehrten Zielobjekt der Paparazzi. Und diese versuchte der Vorarlberger so gut wie möglich zu bedienen. "Der Flügel, in dem die Sängerin starb, war abgesperrt und FBI-Leute sind herumgestreift. Eigentlich surreal. Am Abend zuvor habe ich sie noch ausgelassen an der Poolbar feiern sehen." Auch die Emotionen von Houstons Tochter erlebte er live mit. "Sie ist aufgelöst ins Hotel gestürmt, wurde wütend, als man sie nicht ins Zimmer ließ, in dem ihre Mutter tot in der Badewanne lag."

An die besondere Stimmung in der Stadt wird sich Palaoro noch lange erinnern – auch wenn er am Samstag den roten Teppich wieder gegen den Malerpinsel eintauscht. "Wenn du auf dem Balkon stehst, hörst du die Fans laut ihre Hits singen."