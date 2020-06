"Wetten, dass..?": Hofübergabe an Lanz

Lanz soll demnach pro Jahr acht Ausgaben der Show moderieren, darunter ein Kinder-"Wetten dass..?". "Eine Co-Moderation wird es in Zukunft nicht mehr geben", hieß es auf der ZDF -Homepage. Seine Entscheidung für Lanz begründete Programmchef Bellut mit der positiven Entwicklung von Lanz’ Talk-Format, in dem der gelernte Kommunikationswirt auch weiterhin am Dienstag, Mittwoch und Donnerstagabend zu sehen sein soll. Er habe mit seiner Sendung nicht nur viele Zuschauer gefunden, sondern auch viel Anerkennung, so der Programmdirektor: " Markus Lanz war der Aufsteiger des Jahres 2011".



Seinen Aufstieg schaffte Lanz, der aus einer Beziehung mit seiner ehemaligen RTL -Kollegin Birgit Schrowange einen gemeinsamen Sohn hat, weitgehend unbemerkt von der Boulevardpresse: Der TV-Profi, der privat gern fotografiert und sich für die Welthungerhilfe und den Brunnenbau in Kenia einsetzt, gilt als frei von Skandalen, Ecken und Kanten. Nach dem frühen Tod seines Vaters in einem Südtiroler Bergdorf aufgewachsen, begeisterte er sich als Jugendlicher weniger fürs Skifahren als für Musik: Nach den französischen Atomversuchen in der Südsee produzierte er mit zwei Freunden eine CD mit dem Rap-Titel "Fuck Chirac". Seinen Start ins TV-Business brachte ein Volontariat 1995, es folgen Jobs als Redakteur und Moderator bei RTL.