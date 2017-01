"Westworld": Gewinnen Sie Tickets für Sky Night

43 Jahre hat es gedauert, bis Zuschauer in der "Westworld" wieder mit künstlicher Intelligenz und philosophischen Fragen über das "Menschsein" konfrontiert werden. Schon 1973 hat Starautor Michael Crichton mit dem Stoff für Furore gesorgt. Seine Vorlage sorgte für einen der erfolgreichsten Kassenhits in den 1970er-Jahren, bei dem er selbst Regie führte.

Viele Studiobosse erkannten das Hitpotenzial des hochbrisanten Themas - dennoch scheiterten mehrere Versuche, ein Remake des Kultfilms zustande zu bringen. Zuletzt wurde eine geplante Adaption des Science-Fiction-Thrillers im Jahr 2007 mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle nach weitreichenden Plänen wieder verworfen.

Foto: HBO

Gefloppt war in den 70ern bereits die Serie "Futureworld" in Anlehnung an Crichtons Vorlage, ebenso wie "Beyond Westworld" im Jahr 1980, die nach nur drei Folgen auf CBS eingestellt wurde.

Der neueste Versuch scheint nun aber vollends geglückt, auch wenn die Premiere von 2015 auf Ende 2016 verschoben werden musste, weil Mastermind Jonathan Nolan (der jüngere Bruder von Christopher Nolan) die vier letzten Scripts der ersten Staffel überarbeiten ließ. Mit von der Partie ist außerdem Produzent J.J. Abrams, der mit "Person of Interest" und "Lost“ zum Synonym für erfolgreiche Thrill-Serien wurde.

Der Plot: In der Zukunft ist es möglich, in einem Freizeitpark den Wilden Westen nachzuempfinden. Den Ausschweifungen der Gäste sind durch menschlich erscheinende Roboter keine Grenzen gesetzt. Bis die Androiden eine immer größer werdende künstliche Intelligenz erringen.

Foto: HBO

Tickets gewinnen

Auf HBO läuft die Serie mit Anthony Hopkins und Evan Rachel Wood in den Hauptrollen seit Ende 2016. Sky zeigt die mit einem Golden Globe nominierte Produktion ab 2. Februar. Zur Einstimmung auf das Ereignis werden die ersten zwei Folgen von "Westworld" am 24. Jänner im Rahmen der Sky Night im Stadtkino Wien im Künstlerhaus zu sehen sein. Robert Trappl, Gründer des Österreichischen Forschungsinstituts für Artificial Intelligence, wird als Gast für Fragen zur Verfügung stehen.

Sky Night WESTWORLD

Dienstag, 24. Jänner 2017

Stadtkino Wien im Künstlerhaus, Akademiestr. 13, 1010 Wien

19:30 Uhr: „Westworld“– Folge 1 & 2, OV

Sendehinweis: "Westworld" - ab 2.2.2017 immer donnerstags um 21 Uhr wahlweise auf Deutsch oder Englisch auf Sky Atlantic HD und Sky Ticket.