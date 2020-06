Wenn die Schuhe auch wichtig sind

Kansas

So fegt zu Beginn ein Wirbelsturm das Mädchen Dorothy samt Hund Toto in ihrem kleinen Häuschen vom heimatlichenin ein Fantasieland hinweg. Das Häuschen landet auf der bösen Hexe des Ostens, von der nur die magischen rotenSchuhe übrig bleiben. Und um an diese zu gelangen, ist wiederum der bösen Hexe des Westens jedes Mittel recht. Der Auftakt für zahlreiche Abenteuer, die in einem legendären Film von 1939Judy Garland zu bestehen hatte.

Am Gürtel steigt nun Johanna Arrouas in Garlands Fußstapfen, in einer 1987 für die Royal Shakespeare Company erstellten Bühnenfassung. Gesungen und gesprochen wird auf Deutsch; nur der wohl bekannteste Hit "Over the Rainbow" erklingt in Originalsprache.

Wie aber setzt man ein Musical mit stets wechselnden Schauplätzen um? Denn Dorothy trifft ja bekanntlich auf die Vogelscheuche, den Blechmann, den feigen Löwen oder auf das kleinwüchsige Volk der Munchkins, das hier von Kindern dargestellt wird. Ein Probenbesuch macht es deutlich: Regisseur Henri Mason spielt mit etlichen Bühnenvorhängen.

Und auch die Kinder haben an der Volksoper Hauptrollen. 24 Mitglieder des Kinderchores (mit Reserve) und 18 Vertreter des Jugendchores sind im Einsatz. Ein Jahr hat man sich auf die Produktion generell vorbereitet, sechs Wochen wurde bereits vor der Sommerpause probiert, sechs Wochen jetzt im Herbst und Winter – immerhin muss gesungen, getanzt und gespielt werden.

Ein Musical für Kinder und Jugendliche und mit junger Beteiligung, denn Kinderprojekte werden von der Direktion – Hausherr Robert Meyer spielt den titelgebenden Zauberer – sehr forciert.