Weltverbesserung bei Ars Electronica

Da kommt die jährliche Extremdosis an inspirierenden Eigenartigkeiten der Ars Electronica gerade recht. Das Linzer Festival für Computer, Kunst und Gesellschaft hat sich dem verschrieben, wofür die Engländer ein wunderbares Wort haben, das sich lose (und jugendfreundlich entschärft) mit Gehirngeschlechtsverkehr übersetzen lässt.



Rhythmisches Auflockern der Hirnwindungen ist Aufgabe und Anliegen der verspielten Vordenker des Digitalen, die in Linz ihre künstlerischen Arbeiten präsentieren. Denn positive Veränderungen brauchen die Chance, zu entstehen. Und wie man dies fördern kann, will das Festival heuer erforschen. Ein willkommener Gegenentwurf zum inneren und äußeren Reformstau.



Zuerst einmal ist das verwirrend. Hat dieses Klavier etwa gerade " Tschernobyl" gesagt? Wenn der Flügel zu einem spricht - jetzt nicht musikalisch, sondern mit verständlichen Wörtern - stutzt man dann doch. Nein, da ist kein Lautsprecher eingebaut. Und man muss auch nicht die nächstgelegene psychiatrische Einrichtung aufsuchen. Rasend schnell werden die Tasten von Roboterfingern angeschlagen. So schnell, dass die Frequenzen verschmelzen, einander überholen - und in ihren Zwischenräumen Klänge entwickeln, die einer menschlichen Stimme ähneln. Die wiederum liest einen Text des Dalai Lama. Das ist ein klarer Fall für die (ebenfalls präsentierte) Applausmaschine "Ondz", die man über das Internet zum Klatschen animieren kann, wenn man gerade Zustimmung braucht.