Weltkongress der Zeitungen in Wien

Es ist schwer, über jemanden zu sprechen, den man so lange nicht gesehen hat," entschuldigte sich Esayas Isaak und brach seine Dankesrede unter Tränen ab. Sein Bruder, der schwedisch-eritreische Journalist Dawit Isaak (46), ist seit 2001 in Eitrea inhaftiert, ohne jemals einen Gerichtsprozess bekommen zu haben. Über seinen Verbleib herrscht Ungewissheit. Am Donnerstag wurde er bei der Eröffnung des World Newspaper Congress in Wien mit der renommierten Pressefreiheitspreis "Goldene Feder" geehrt.

Ein tragisches Beispiel für die Notwendigkeit von Pressefreiheit, die auch Nationalratspräsidentin Barbara Prammer in ihrer Eröffnungsrede betonte: "Erst die freie Meinungsäußerung macht die Demokratie aus."