Weltanschauung - Die besten Bilder des Tages

Was für ein Tanz!

Die weltberühmte School of American Ballet (SAB) in New York, ist bekannt für ihre harten Aufnahmekriterien. Auch die jüngsten Anwärterinnen werden kritisch beäugt. Im Bild die Vorsitzende der Fakultät Kay Mazzo (R) und Katrina Killian, Leiterin der jüngsten Gruppe, prüfen Ningxin Xiongs Körperhaltung. Die junge Dame scheint die Situation wenig zu amüsieren. (red., 2.4.2019)