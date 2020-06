Welser-Möst: "Verdi braucht keinen Anlass"

Hat Wien, sowohl an der Staatsoper als auch im Theater an der Wien, nicht grundsätzlich ein Problem mit Mozart? Die letzten Produktionen waren szenisch nicht gerade große Erfolge. Und dirigentisch gibt es zwei Sichtweisen: die von Nikolaus Harnoncourt und jene von Riccardo Muti. Wird man da dazwischen aufgerieben?

Ja, es ist schwierig, da einen neuen, passenden Mittelweg zu finden. Auch für die Sänger. Mein Ziel als Generalmusikdirektor der Staatsoper muss es sein, ein Ensemble für Mozart zu bilden. Wenn das Dominique Meyer und mir am Ende unserer Amtszeit gelungen sein sollte, haben wir viel erreicht. Dass es im Haus da noch Problemzonen gibt, dessen bin ich mir bewusst.

Stimmt es, dass Sie bei den Salzburger Festspielen alle drei Mozart/Da Ponte-Opern dirigieren werden ...

Ja, ab 2013. Sven-Eric Bechtolf wird Regie führen. Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe und bin auf das Ergebnis gespannt. Eine Bedingung war auch, dass es eine Art Ensemble dafür gibt.

Sie kennen den neuen Salzburgchef Alexander Pereira bestens aus Ihrer Zeit als Generalmusikdirektor in Zürich. Wie beurteilen Sie sein erstes Programm?

Diese Fülle an Top-Stars überrascht mich ganz und gar nicht. Alexander Pereira ist überbordend. Er betrachtet die ganze Welt als ein einziges Spielzeuggeschäft. Er ist großartig im Einkaufen und auch im Verkaufen. In Salzburg hat Pereira jetzt das teuerste Spielzeuggeschäft der Welt zur Verfügung.

Zurück zu " Don Carlo": Ist diese Neuinszenierung schon ein Vorbote auf 2013? Da gibt es ja ein Verdi- und ein Wagner-Jahr, weil beide vor 200 Jahren geboren wurden.

Ich halte nichts davon, Komponisten und ihre Werke auf Jubiläen zu reduzieren. Aber natürlich spielen wir 2013 Verdi. Und machen in der Staatsoper auch einen neuen "Tristan".

Woran liegt es, dass Wagner schon jetzt viel intensiver gefeiert wird als Verdi? Hat das mit Rekordsucht zu tun?

Ich denke, das hat vor allem einen Grund: Wir leben in einer Zeit der Werte-Orientierungslosigkeit, Menschen suchen einen Religionsersatz. Und das kann Wagner durchaus bieten. Bei Verdi mit seiner theatralischen Pranke verhält es sich anders. Aber wir machen "Tristan" auch deshalb neu, weil wir die alte Inszenierung nicht gut finden. Und die " Don Carlo"-Produktion ist szenisch zerfallen. Das hat also nichts mit Jubiläen zu tun. Man braucht keinen Anlass, um Verdi, Wagner oder Janácek gut zu finden.

Der Janácek-Zyklus geht also weiter?

Ich habe das Wort Zyklus nicht so gern. Das hat so etwas Enzyklopädisches. Wir spielen diese Opern, weil sie gut sind. Nach "Jenufa", "Katja Kabanowa" und dem "Totenhaus" kommen noch "Sache Makropoulos" und "Das schlaue Füchslein". Vielleicht auch "Herr Broucek". Es gibt einiges, das ins Repertoire dieses Hauses gehört. Alban Bergs "Wozzeck" etwa, den wir in der nächsten Spielzeit wieder bringen, war mehr als acht Jahre hier nicht zu hören. Manche Musiker haben diese Oper noch nie gespielt.

Sie haben das Orchester zuletzt überrascht, als Sie bei "Tosca" eingesprungen sind ...

(lacht) Ja, da gab es viele überraschte Gesichter im Graben. So nach dem Motto: Was? Der Chef macht das selbst? Aber ich sehe das auch als eine meiner Aufgaben als Generalmusikdirektor. Es geht nicht darum, nur Premieren zu dirigieren. Es geht darum, auch im Repertoire präsent zu sein und dieses zu pflegen. Wir spielen ja 300-mal im Jahr. Und ich habe den Ehrgeiz, dafür zu sorgen, dass jede Repertoire-Vorstellung auf höchstem Niveau stattfindet. Das sind wir dem Publikum einfach schuldig.