Was wissen Sie über Austropop?

Wanda, Kreisky, Ja, Panik, der Nino aus Wien oder Olympique - 2014 war ein gutes Jahr für heimische Bands. Jung, frisch und deutlich kantiger als ihre bundesdeutschen Genrekollegen sorgten sie dafür, dass Musik aus Österreich wieder in aller Ohren war. Das soll 2015 nicht anders werden. Am 16. Jänner erscheint mit "Tempdays" das Debüt der Wiener Band Vague (gesprochen wie die französische Welle) und - größer - mit "Schick Schock" kommt am 20. Februar endlich das erste Album von Bilderbuch nach ihrer Neuerfindung mit der EP "Feinste Seide" in den Handel.

Also: Musik aus Österreich ist wieder wichtig. Und das bringt uns - jetzt mal ganz ohne ohnehin schwierige Genrevergleiche und Einflusszuschreibungen - zu den Granden des Austropop. Irgendwann nämlich, in den 70ern und 80ern vornehmlich (also eigentlich viel zu lange her), war Musik aus Österreich schon einmal so unbequem und unwiderstehlich wie zurzeit.

Was ist Ihnen von damals noch in Erinnerung geblieben und was wissen Sie über die neue Generation heimischer Musiker?