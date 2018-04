Warum Streetwear plötzlich unser Leben prägt

Die ersten Schritte in der Modewelt unternahm er gemeinsam mit dem Rapper Kanye West, als die beiden 2009 im Modehaus Fendi ein Praktikum absolvierten. Der mehrfache Grammy-Gewinner West gründete daraufhin sein Label Yeezy, das teure Streetwear und von Adidas gefertigte Turnschuhe anbietet. Abloh arbeitete an kleinen, aber exklusiven Labels, die er oft mit Kooperationen aufpeppte: Je kleiner die Auflage, desto exklusiver. Turnschuhe aus solchen Kollaborationen haben mittlerweile Sammlerwert. Der teuerste Sneaker des Vorjahres war ein goldener Nike Air Jordan, der exklusiv in einem Pop-up-Store in New Orleans verkauft wurde. Er wechselte im Sammlermarkt um 3600 Dollar den Besitzer. Hinter all dem steckt eine Mischung aus künstlicher Verengung des Angebotes und einem beispiellosen Hype im Internet.

Aushängeschild Supreme

Als absolutes Aushängeschild in diesen Fragen gilt die 1994 in New York gegründete Streetwear-Label Supreme. Aus einem Shop im Szeneviertel SoHo wurde ein weltumspannendes Netz von Streetwear-Tempeln, die für regelrechte Tumulte sorgen, wenn neue Designs auf den Markt kommen. Vor vier Jahren musste die New Yorker Polizei die Straße räumen, als ein limitierter Nike-Sneaker bei Supreme verkauft werden sollte. 600 junge Leute in Kapuzenpullis und weiten Hosen blockierten die Straße, der Verkauf musste im Internet vollzogen werden.