Warum Cartoonist Rudi Klein wenig lacht

Der Künstler Rudi Klein ( aka Ruud, Ivan, Rudolf, in Deutschland sogar Rüdiger Klein) ist eine der prägendsten Figuren der österreichischen Cartoonszene. Im Juni wurde Klein 60, der Czernin Verlag veröffentlicht eine Werkschau und der 4. Wiener Bezirk feiert. Dem KURIER erzählte Klein, warum er wenig lacht und warum Optimismus die Welt nicht verbessert.



KURIER: Herr Klein, finden Sie Ihre Zeichnungen lustig?

Rudi Klein: In Ausnahmefällen. Ich lache relativ selten. Das hat mit einer langen Geschmacksentwicklung zu tun. Dadurch hat man weniger Spaß.



Erwarten Sie von den Betrachtern Ihrer Zeichnungen, dass die sie lustig finden?

Erwarten nicht. Es ist aber eine große Freude, wenn ich wo hinkomme, und dort hängt am Klo oder in der Küche eine Zeichnung von mir. Wenn ich sehe, jemand hat Freude dran. Das muss nicht unbedingt lachen sein. Es geht ja bei allen kulturellen Vorhaben darum, anderen Leuten Geschichten zu erzählen. Wenn die sich damit identifizieren können, ist das gut. Es rührt mich, wenn Leute mir sagen, dass ich ihren Tag gerettet habe. Da fühle ich meine Existenz bestätigt. Auf diesem verschissenen Planeten.



In Ihrer Autobiografie schreiben Sie, alles hätte mit Zierzeilen bei den Schulbrüdern begonnen. Gab es frühkindliche Förderung?

Also, bei den Schulbrüdern bin ich sicher nicht gefördert worden. Dort

hab' ich nur gelernt, dass mit dieser Religion was nicht stimmt. Das Zeichnen war eine Möglichkeit, anderen zu gefallen.



Haben Sie das Gefühl, dass Sie sich für den richtigen Beruf entschieden haben?

Diese Berufswahl hat natürlich meinem Freiheitsdrang und Trotz entsprochen. Dass es in Wirklichkeit nicht so eine Freiheit bedeutet, ist mir langsam gedämmert. Es hätte auch andere Berufe gegeben. Vielleicht wäre ich als Archäologe oder Altwarenhändler glücklich geworden.



Es folgt eine kurze Unterbrechung des Interviews für zwei Anmerkungen:

1. Altwarenhändler ist Rudi Kleins Zweitberuf. Gerade hat er eine Uhr gekauft, bei einem Tandler im Waldviertel. Er hamstert Dinge, die ihm gefallen. Aber er ist kein Hardcoresammler. Er sammelt und verkauft wieder. " Uhren sollt' ich eh wieder einmal verkaufen, weil die sonst vergammeln. Uhren gehören getragen."

2. Zeichnen ist sein Hauptberuf, die Arbeitgeber - von FAZ bis zum Aktuellen Kreißsaalreport - füllen Listen. Es gibt aber auch Arbeitgeber, für die Klein nicht arbeiten würde. Wobei er Kompromisse machte: "Ich habe zwanzig Jahre lang die Werbewirtschaft verachtet und beschimpft, weil es mir unverständlich ist, wie man so viel Hirnschmalz für so einen Unsinn aufbringen kann, aber ich habe trotzdem für sie gearbeitet. Ich habe ein durchaus angebrachtes Schmerzengeld dafür bekommen."