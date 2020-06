"Wanderhure": Johannes Krisch über Bubenträume

Im Oscar-nominierten Film "Revanche" war Hollywood vor drei Jahren zum Greifen nahe. Jetzt gibt Burgschauspieler Johannes Krisch im wahrscheinlich nicht oscarreifen Fernsehfilm "Die Rache der Wanderhure" den Bösewicht " Falco von Hettenstein". Dem KURIER erzählt der Burgschauspieler, warum er keine Angst vor Seichtem hat.

KURIER: Herr Krisch, wie böse ist " Falco von Hettenstein"?

Johannes Krisch: Er ist sehr böse. Ganz in Schwarz (lacht) .

Hat es Spaß gemacht, das zu spielen?

Klar. Der schönste Drehtag war für mich, als ich den ganzen Tag durch Felder geritten bin. Ich hatte ein fantastisches Pferd. Ein schwarzer Friese, in den ich mich sofort verknallt hab. Leider hatte ich keinen Schwertkampf. Aber vielleicht im nächsten Ritterfilm.

Haben Sie als Burgschauspieler keine Berührungsängste? Sie haben ja auch in Thomas-Brezina-Kinderproduktionen und in Schwabenitzky-Filmen mitgewirkt.

Kindersachen mach ich immer gerne, die sind das Publikum von morgen. Ich bin selber über das Theater der Jugend auf die Schauspielerei neugierig geworden. Und ich will mich in keine Schublade drängen lassen. Wenn etwas gut ist, dann mach ich das.

Gibt es etwas, was Sie nicht machen würden?

Ein schlechtes Drehbuch möchte ich nicht verfilmen. Wenn mein Bauch sagt, das geht sich nicht aus, dann lass ich die Finger davon.

Hat Ihr Bauch Sie schon einmal belogen?

Nein. Ja. Am Theater, vielleicht. Aber ist ja nichts passiert. Weil, wie heißt es so schön: "Eine Milliarde Chinesen wissen von nichts."

Vor Kurzem der bekiffte Indianer in "Adam Geist", dann Boxer Hans Orsolics, jetzt ein Ritter im Kettenhemd: Welchen Bubentraum wollen Sie sich als Nächstes erfüllen?

Einen Western. (Anm.: Später erzählt Krisch, dass "Spiel mir das Lied vom Tod" zu seinen Lieblingsfilmen gehört)

Ihr nächster Film?

Mein jüngster Film ist das Emigrantendrama "Where I belong" von Fritz Urschitz, das wir in London gedreht haben, der Film wird gerade geschnitten. Und dann habe ich voriges Jahr Fernando Mereilles’ Kinofilm "360" mit Jude Law, Rachel Weisz und Anthony Hopkins gedreht.

Und dann Hollywood?

Na, mal sehen.

Gerade als Europäer wird man dort ja gerne festgelegt.

Ja, man spielt immer die bösen Nazis.

Würden Sie das machen?

Also, wenn mich etwas am wenigsten interessiert in diesem Beruf, dann sind das die bösen Nazis.

Wer müsste denn da kommen? Tarantino? Scorsese?

Naja, Scorsese wäre sicher interessant. Aber ich hätt auch nichts gegen Woody Allen oder Robert Redford. Da müsste man sich dann drüber unterhalten.

Was macht die musikalische Karriere? (Anm.: Krisch hat als Handy-Klingelton AC/DC)

Die Gitarre, an der ich baue, ist noch immer nicht fertig. Aber ich spiele jetzt demnächst wieder. In Linz am 10 Mai. Lieder von Velvet Underground, Georg Danzer, André Heller, Hansi Lang, Hans Hölzel.