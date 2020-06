Walla: Schweinchenrosa war seine Lieblingsfarbe

Schweinchenrosa war seine Lieblingsfarbe, zu seinen meist verwendeten Symbolen zählten Hammer, Sichel und Hakenkreuz. Das kam so: Der 1936 geborene August Walla wurde als Mädchen erzogen – in der Vorstellung, er müsste dann nicht zum Militär. Dass er kein Mädchen war, merkte er in der Zeit der russischen Besatzung. Er fand dafür eine Erklärung: Er sei ein "Nazimädchen" gewesen, das zum russischen Knaben umoperiert worden sei. Das spiegelverkehrte Hakenkreuz wurde in seiner Kunst zum Symbol des Weiblichen; das Männliche war russisch und mit Hammer und Sichel bestückt. Der Universalkünstler liebte Symbole, Abkürzungen, Fremdsprachen. Und erfand eigene Sprachen. Er gestaltete seine Umgebung, indem er Häuser, Straßen und Bäume beschriftete. Seine Wortschöpfungen lassen sich aus seiner Biografie erklären. "Adolfe" ist oft zu lesen: Adolf Hitler im Radio war die einzige männliche Stimme, die er als Kind kannte. Daraus schloss er, er sei Hitlers Sohn und gab sich den Zusatznamen Adolfe.

Wallas Hauptbezugsmensch war seine Mutter. Erst nach ihrem Tod begann er, mit anderen zu kommunizieren. Johann Feilacher begleitete Walla seine letzten 25 Lebensjahre. Er leitet das Haus der Künstler in Gugging, wo Walla von 1983 bis zu seinem Tod 2001 lebte und weiß jene Details aus Wallas Leben, die sein einzigartiges Werk erklären. Walla kam nach Gugging, weil er gerne badete. In der Kaserne, in der er mit seiner Mutter hauste, herrschten katastrophale sanitäre Verhältnisse. So kam er hierher, um die Badewanne zu benutzen. Später bot ihnen der damalige Gugging-Leiter Leo Navratil ein Zimmer an. Walla begann sofort, den Raum zu bemalen. Wallas Zimmer gleicht einem Schrein. Auch die Decke wurde bemalt, mehrmals. Er machte sich einen Spaß daraus, die Farben zu "verdünnen", mit Körperflüssigkeiten oder mit Essig und Öl, die er in einem Wägelchen hinter sich herzog.

