Walkers neuer Gourmet-Krimi "Delikatessen"

Fast liest es sich wie eine Aufforderung, die Zeitreise nachzumachen. Man muss ja dabei nicht unbedingt, ans gekenterte Segelboot geklammert, im stürmischen Chiemsee treiben.

So widerfährt es dem pensionierten Richter Wilhelm Weitling. Er war so in Gedanken vertieft – ein besserer Fußballspieler wäre er gern geworden –, dass er die schwarzen Wolken nicht bemerkte.

Ist er jetzt tot? Stirbt er gerade im Wasser? Jedenfalls hat er Bilder vor Augen: vom 16-jährigen Willy, der er gewesen ist und der sich zu Recht als etwas Besonderes gefühlt hat. Das ging rasch vorüber.

"In jung" gefällt er sich.

Wie konnte aus dem Willy der Wilhelm werden?

Die Zwetschgenknödel von der Mutter sieht er. Schade, dass er die Jugendzeit nicht auch noch riechen kann! "In jung" gefällt er sich. Bei der Lateinschularbeit sieht er Willys Feder übers Papier flitzen.

Der 68-jährige Wilhelm erinnert sich auch an den Mitschüler, dem alles eingesagt wurde und der trotzdem einen Fünfer bekommen hat: Weil der Depp in seinen vom Deutschen ins Lateinische übersetzten Text mehrmals "hostas" einbaute.

Der Einsager hatte nämlich, während er diktierte, im Dialekt gefragt: "Hast du’s?" Hostas.

Schöner können Fehler nicht sein.

Fast 30 Jahre ist es her, seit der Wahl-Berliner Sten Nadolny in "Die Entdeckung der Langsamkeit" gezeigt hat, dass die G’schwinden mit Vorsicht zu genießen sind.

Nadolny hat immer noch etwas zu sagen, und was der 69-Jährige in " Weitlings Sommerfrische" sagt, klingt nach Abschied. Unaufgeregt. Freundlich. Bestimmt ist vieles aus seiner eigenen Biografie enthalten. Ruhig fließt (und tief geht) dieses "Abendrot-Buch", wie Nadolny seinen Roman im profil-Interview selbst genannt hat.

Und wenn Wilhelm Weitling das Unwetter am See überlebt? Dann spielt Sten Nadolny weiter mit ihm, indem er den angeblichen Richter a. D. in ein anderes Leben steckt.

Das richtige?

Gibt’s nicht. Weise schleicht sich Unwissenheit ein: "Sicher ist, dass ich im Leben ein paar grundlegende Dinge nie begriffen habe, und ich weiß nicht einmal, welche."

Peter Pisa

KURIER-Wertung: **** von *****