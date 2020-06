Wagners "Meistersinger" in Salzburg

Musikalisch setzt man an der Salzach – wie auch schon bei Giuseppe Verdis „Falstaff“ – auf eine eher intimere, ja kammermusikalische Lesart. Daniele Gatti steht am Pult der Wiener Philharmoniker. Roberto Saccà singt dabei den Walther von Stolzing, Michael Volle gibt den Hans Sachs und Markus Werba debütiert als Sixtus Beckmesser. Anna Gabler singt die umschwärmte Eva; Peter Sonn ist in dieser Koproduktion mit der Opéra National de Paris der David. Georg Zeppenfeld gibt den Veit Pogner. Nicht ganz unwichtig bei dieser Oper ist freilich auch die Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor (Einstudierung: Ernst Raffelsberger).

Weitere Termine: 9., 12., 20., 24. und 27. August.