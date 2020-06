Gothic Horror Wagner Show

Drei Stockwerke tiefer in die Unterwelt gibt’s Wagner als teils rätselhafte Gesamtkunstwerkscollage in Häppchen wie am Buffet: In einem düsteren Labyrinth sind Akteure auf Rohrleitungen und in Nischen drapiert. Hier in den düsteren Keller- und Maschinenräumen ist Nibelheim, die Sklavenwelt des Alberich.

Darsteller flüstern, murmeln, schreien plötzlich und ausdauernd aus allen Ecken. Schließlich kennt Wagners Werk auch die Lust am Untergang, an der Grausamkeit, am Tod. Buchstaben werden befeuert, Fackeln geschwungen im Ziegelgewölbe. Wagners Frauen Minna (von Elisabeth Lehmann dargestellt) und Cosima (Veronika Glatzner) treten auf. Der Meister selbst (Mirkus Hahn), das Personal seiner Opernwelt, der „Ewige Jude“ ( Yehuda Almagor), der Wagners Antisemitismus immer wieder in Erinnerung ruft, und die Hitler-Verehrerin Winifred Wagner.

Die Szenen laufen simultan ab, was die Nervosität oft desorientierter Zuschauer, etwas zu versäumen, und das Chaos erhöht. Wem die Vita des Komponisten sowie Figuren und Finessen der „Ring“-Tetralogie nicht geläufig ist, dürfte sich schwer tun mit der Text-Collage. „ Alma“ war überschaubar, stringent, was die Figuren betrifft. Und hatte eine Handlung. Nicht so „ Wagnerdämmerung“. Dem Kaleidoskop aus biografischen Notizen, Briefen und Opern-Libretti fehlt vielleicht Joshua Sobol, der ein Theaterstück geschrieben hat, das aber hier nicht, wie ursprünglich vorgesehen, aufgeführt wird.