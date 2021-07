Wacken und Seerock: Ein richtig hartes Wochenende

Auch hierzulande kommen Fans der härteren Gangart an diesem Wochenende auf ihre Kosten: Die zweite Auflage des Seerock Festival am Schwarzlsee bei Graz startete am Freitag unter dem Motto "Rock'n'Chill" noch etwas entspannter mit Auftritten von Acts wie den Scorpions, Status Quo und Boss Hoss.

Teil Zwei heute, Samstag, liefert noch mehr und vor allem noch Lauteres: Dann treten die Thrash-Metal-Ikonen Slayer um genau Mitternacht auf, zuvor ist eine Reise in das Taft-Zeitalter mit den Hair-Metal-Veteranen Twisted Sister angesagt. Belphegor, Hellyeah, In Extremo, Dimmu Borgir und Blind Guardian machen "Heavy metal day" perfekt.