Vor Ende: Ansturm auf Liechtenstein Museum

Scheinbar endlos lange Warteschlangen haben sich am Freitagvormittag an der Kasse des Wiener Liechtenstein Museums gebildet. Das Publikum schien von den fürstlichen Kunstschätzen Abschied nehmen zu wollen - auch wenn es nicht im engeren Sinne die letzte Chance ist. Der Kunsttempel am Alsergrund schließt zwar für den klassischen täglichen Betrieb die Pforten, die Öffentlichkeit hat aber weiterhin die Möglichkeit, Meisterwerke von Rubens oder das wohl teuerste Möbelstück der Welt zu bestaunen.



"Wir sperren nicht zu", betonte Sprecherin Julia Holter gegenüber der Austria Presseagentur ( APA). Zwar wird der Fokus auf Veranstaltungen gelegt und die täglichen Öffnungszeiten gestrichen, regelmäßige Führungen und Besichtigungen sollen aber weiterhin auf dem Programm stehen - erstmals am 27. Jänner. Entgegen der Befürchtung einiger Anrainer wird auch die Möglichkeit bestehenbleiben, durch den malerischen fürstlichen Garten zu lustwandeln. Konkrete Pläne gibt es vorerst wenige, man "tüftelt" noch an einer idealen Publikumspolitik und den entsprechenden Rahmenbedingungen. Viele Kunstfreunde wären derzeit verunsichert, weil in den Medien der Eindruck vermittelt worden sei, dass ihnen ein Zugang ab 2012 völlig verwehrt werde, bedauerte Holter.