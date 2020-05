Von Zäsuren und Kontinuitäten: Fotografie in Österreich

Und was waren österreichische Spezifika? "Man würde vielleicht erwarten, dass man in Österreich ganz ähnliche Entwicklungen finden würde wie in Deutschland." Besonders für die 30er-Jahre stimme das jedoch nicht. " Österreich war in der Fotografie konventioneller." Zeitgenössische Strömungen wie " Bauhaus" bzw. "Neues Sehen", wo neue Perspektiven ausgelotet wurden, habe es nur vereinzelt gegeben.

Dafür entwickelte sich eine eigene Heimatbewegung: Die Bilder von verschneiten Almen und Bergbauerngesichtern seien auch in Verbindung mit dem Ständestaat zu sehen. Eine Tradition, die nach 1945 in Form von Postkarten und Kalenderblättern wieder aufgegriffen wurde.

Auf 256 Seiten beleuchtet Anton Holzer all diese Facetten - liefert neben den Bildern dieser Epoche auch eine umfassende Analyse der Auswirkungen und Wurzeln der Entwicklungen in der Fotogeschichte Österreichs und erklärt dabei sowohl die Bildern mit Geschichte als auch die Geschichte mit Bildern.