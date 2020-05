Von Meistern und Monstern

Der andere: „Zero Dark Thirty“ (11. 1.), Kathryn Bigelows nüchtern-präziser Thriller-Report, der das Aufspüren und Hinrichten von Chef-Terroristen Osama bin Laden detailgenau nacherzählt. Beide Filme wurden in den USA beinahe hysterisch als die großen Kinoereignisse des Jahres 2012 gehandelt und starten zu Jahresbeginn endlich auch hierzulande.

Ebenfalls US-Geschichte, wenn auch bedeutend lustiger als Spielberg und Bigelow, betreibt Quentin Tarantino mit seinem blutigen Rap-Western „Django Unchained“ (18. 1.), in dem ein befreiter Sklave ganz im Stile des Italo-Westerns in Zeitlupe weiße Rassisten vom Erdboden fegt. Christoph Waltz, Tarantinos neuer bester Freund, hat wie in „Inglourious Basterds“ eine herrlich süffisante Rolle – diesmal allerdings aufseiten der Guten.

Nicht Rap, sondern Rock ’n’ Roll ist der Western von Gore Verbinski („Fluch der Karibik“). Die Action-Komödie „The Lone Ranger“ (8. August), in der Johnny Depp – vom Anblick her nicht unähnlich seinem Jack-Sparrow-Piraten – in seiner Rolle als Tonto von den Heldentaten des maskierten „ Lone Ranger“ berichtet.