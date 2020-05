Von Kinderkrankheiten und szenischer Verweigerung

Und dass sich ein Verantwortlicher der Festspiele in der Pause bei den Besuchern für „den Ton“ der dortigen Einweiser entschuldigen muss, sollte auch nicht vorkommen. Das sind Kinderkrankheiten, für die noch Lösungen gefunden werden müssen.

Aber zur „Nozze“-Premiere: Die war szenisch vor allem ein Konzert in schönen Kostümen (Lenka Radecky) und auf fast leerer, betucht-weißer Bühne ( Jan Hax Halama) mit wenigen Requisiten. Denn Regisseur Kuhn bezieht zu diesem Werk gar keine Stellung, vermeidet Interaktionen zwischen den Protagonisten. Von einem „tollsten Tag“ fehlt bei dieser Nicht-Regie jede Spur. Statisch, fad, ohne Personenführung wird an der Rampe gesungen. Das ist zu wenig.

Wie auch Kuhns Dirigat (sehr sicher das Orchester der Tiroler Festspiele Erl) etwas aus der Zeit gefallen scheint. Gewiss: Kuhn zelebriert Mozart, setzt dann wieder auf gnadenlose Überhitzung; einen Spannungsbogen gibt es da zu selten – bei Wagner etwa ist dieser Maestro deutlich mehr in seinem Element.

Die Sänger sind großteils jung, schön und gesanglich in Ordnung. So ist Sophie Gordeladze als Susanna das vokale Zentrum der Produktion, so ist Sabina von Walther eine gute Gräfin und Rita Lucia Schneider eine quirlige Marcellina. Nicht auf dieser Höhe: Emily Righter als stimmlich blasser Cherubino.

Giulio Boscetti ist ein sicherer Figaro, Michael Kupfer ein solider Graf. Die kleineren Rollen sind adäquat besetzt. Dennoch gibt es hier sehr viel Luft nach oben.



KURIER-Wertung: **** von *****