Volkstheater: Ein Denkmal für Dorothea Neff

Das Schöne an meinem Beruf", meint Felix Mitterer, "ist, dass ich immer was Neues lernen darf und noch Geld dafür kriege." Das weniger Schöne ist, dass man meterweise Material durcharbeiten muss, wenn man historische Stoffe aufgreift. Mitterer sagt: "Ich hasse es und mach's ein Leben lang immer wieder."



Diesmal mit Dorothea Neff. Das Volkstheater hat ein Stück über den Schauspielstar, der viele Jahre am Haus wirkte, in Auftrag gegeben. "Eine Herausforderung, ein Wagnis, einen Drahtseilakt" nennt Mitterer die ehrenvolle Aufgabe, denn: "Ich war's der Neff schuldig, so genau wie möglich zu sein, und trotzdem kein fades Dokumentarstück zu schreiben." So wurde "Du bleibst bei mir", das Widerstandsdrama, auch eine bittersüße Liebestragödie.

Der Titel: Ein Neff-Zitat.