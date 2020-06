Volksoper: Öd und grandios an einem Abend

Danach (nach einer mehr als 30-minütigen Umbaupause!) versucht man sich an Ruggero Leoncavallos Verismo-Reißer "Der Bajazzo", wieder in deutscher Sprache, leider. Denn so platt, so kraftmeierisch, so unsinnlich und letztlich einfach nur langweilig wie unter Dirigent Enrico Dovico (gut freilich der Chor, Einstudierung: Thomas Böttcher)) muss ein Leoncavallo nun wirklich nicht klingen.

Dass dieser "Bajazzo" gar nicht zündet, liegt aber auch an den Sängern. Zwar müht sich Ray M. Wade Jr. als Canio redlich; den vokalen Schmelz bleibt der Tenor aber schuldig. Doch nicht Canio ist das Problem: Viel eher Melba Ramos als ordentlich singende, aber in keiner Weise verführerische oder szenisch glaubhafte Nedda. Bariton Morten Frank Larsen (auch für ihn gab es massive Buhs) hat es als Tonio sehr schwer. Hier kann man von einer Stimmkrise des Künstlers sprechen. Ausgezeichnet dagegen: Mathias Hausman als Silvio, gut JunHoYou als Beppo. Dennoch: Henze siegt auf der ganzen Linie.

KURIER-Wertung: ** von *****