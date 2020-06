Vladimir Horowitz, ein Gigant

Es gibt nur drei Sorten von Pianisten: Jüdische, homosexuelle und schlechte", meinte Vladimir Horowitz einmal. Horowitz selbst war a) jüdisch, b) verheiratet und c) grandios. Er, der aus einem russischen Schtetl gebürtige Kosmopolit, war aber auch kompromisslos in seiner Musik, verlangte von sich stets das Beste. Allerdings immer gewürzt mit einer Prise feinsinnigen jüdischen Humors.

Und Vladimir Horowitz (1903–1989) war ein brillanter Erzähler und Analytiker, am Klavier, aber auch als Privatmann. Warum all diese Vorbemerkungen? Ganz einfach: Sony Classical zeigt das Tasten-Genie in all diesen Facetten auf einer sechsteiligen DVD-Box unter dem Titel " Vladimir Horowitz – The Video Collection".

Zu sehen und zu hören sind dabei drei der legendärsten Konzerte des Ausnahmepianisten. Das (späte) Wien-Recital aus dem Musikverein im Jahr 1987 und das nicht minder legendäre Konzert im Moskauer Konservatorium aus dem Jahr 1986 – anlässlich der Rückkehr des Pianisten in seine Heimat nach fast 60 Jahren. Und erstmals auf DVD gibt es das Londoner Konzert aus der Royal Albert Hall aus 1982. Man erlebt Horowitz bei diesen drei Gelegenheiten u. a. mit Werken von Scarlatti, Chopin. Schubert, Schumann, Rachmaninow und Liszt – alle hinreißend, ja vollendet gespielt.

Man sieht aber auch die allererste (ebenso großartige) Einspielung des Giganten mit Mozart, dem Orchester der Mailänder Scala und Dirigent Carlo Maria Giulini.