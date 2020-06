Vivian Maier: Großstadtfotos einer Unbekannten

Maier wurde 1926 als Tochter französischer und österreichischer Einwanderer in New York geboren. Bis 25 wuchs sie abwechselnd in Frankreich und den USA auf, bis sie 1951 endgültig nach Amerika zog. Der Welterkundung blieb sie allerdings treu und bereiste unter anderem Los Angeles, Manila, Bangkok, Beijing, Ägypten, Italien und den Südwesten der Vereinigten Staaten. Ihr fixer Reisebegleiter war ihre Kamera.

2008 rutschte Maier aus und schlug mit dem Kopf auf. Sie starb im Frühjahr 2009 an den Folgen dieses Unfalls im Alter von 83 Jahren.