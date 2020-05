Vier heimische Galerien bei der "Paris Photo"

Mittlerweile nehmen auf der 1996 gegründeten Messe Arbeiten von Gegenwartskünstlern immer mehr zu, was eine rein rechnerische Entwicklung ist. Die derzeitigen zeitgenössischen Stars, die man in Paris gleich in mehreren Galerien findet, sind der Spanier Eugenio Recuenco mit seinen Frauen in kunsthistorischen Szenen und der Japaner Hiroshi Sugimoto mit seinen subtilen Arbeiten vom Vergehen der Zeit.

Besonders stark ist heuer die Präsenz der Deutschen Aussteller, die mit 26 Kunsthändlern nach den USA (32) das Gros der ausländischen Teilnehmer stellen. Nicht zuletzt wurden erstmals das Essener Museum Folkwang sowie einer der bedeutendsten Sammler zeitgenössischer Kunst, Harald Falckenberg, nach Paris geladen. In den Sonderbereichen für öffentliche und private Sammlungen geben sie Einblick in ihre Kunstschätze. Das Folkwang-Museum - eine der wichtigsten Sammlungsstätten für Fotografie - zeigt seine jüngsten Erwerbungen, darunter Kriegsbilder des legendären Magnum-Fotografen Robert Capa und Bilder der ägyptischen Revolution, die mit Smartphones und digitalen Kameras erfasst wurden.