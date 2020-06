Keine Angst vor großen Gefühlen

Emmanuelle Devos

Die Vertrautheit vonMathieu Amalric und, die schon in"Conte de Noël" und "Rois et Reine" ein formidables Paar abgaben, ist in jeder Szene spürbar: "Wir sind wie ein altes Ehepaar, das schon viel erlebt hat. InFilmen durften wir uns immer lieb haben. Deshalb war es seltsam, dass wir uns jetzt angiften mussten. Aber Sophie, die Regisseurin, verbot uns ausdrücklich liebevolle Gesten oder Küsse".

Devos, zweifache César-Preisträgerin, ist in Frankreich ein Star und kann es sich leisten, ihre Rollen nach persönlichem Interesse auszuwählen: "Ich entscheide mich fast immer für Rollen, hinter denen ich zu hundert Prozent stehe. Die Menschen merken, dass mein Interesse ehrlich ist." Schon nach "der dritten oder vierten Seite eines Skripts" merke sie, ob das was wird mit ihr und einer Figur oder nicht: "Die Rolle muss kohärent sein mit dem, was ich denke und fühle".

In den nächsten Monaten ist Devos am Theater zu sehen: Mit Tschechow "Platonov" tourt die Schauspielerin bis April durch renommierte Theater Frankreichs – in Paris ist sie am Théâtre de la Colline zu sehen. "Ich mag dieses Back-to-the-Roots zu meinen Anfängen am Theater. Jeder Schauspieler, der auf sich hält, sollte einmal Tschechow gespielt haben".