Viennale: Harry Belafonte in Wien

Er ist noch immer ein stattlicher Mann: Im Maßanzug und blütenweißem Hemd, auf einen Stock mit Silberknauf gestützt erscheint Harry Belafonte zum Interview im 7. Stock des Wiener Hilton. Begleitet von seiner dritten Frau Pamela, die darauf achtet, dass sich der Unermüdliche nicht zu viel zumutet. "Ja, ich bin noch immer ein bisschen unterwegs", scherzt der US-Star, der sich ein Leben lang für die Minderheiten, die Schwachen und Unterdrückten einsetzte. "Ich habe noch eine Mission zu erfüllen".



Belafonte zu treffen, das ist, wie einem Stück Zeitgeschichte gegenüberzusitzen: 1927 in Harlem geboren, wuchs Belafonte in einem Schwarzengetto auf, zog 1935 mit seiner Mutter und den beiden Brüdern in deren Heimatland Jamaika. Während des Zweiten Weltkrieges diente er in der US Navy. Als er nach einem Theaterbesuch in einem "Negertheater" (damals waren die Rassen in den USA noch streng getrennt) den Schwarzen Paul Robeson sah, beschloss er, ebenfalls Schauspieler zu werden.