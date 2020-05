Viennale 2011: Preview, Tickets, Highlights

Von 20. Oktober bis 2. November wird Wien wieder zum heißen Pflaster für alle Cineasten. Die 49. Viennale steht in den Startlöchern. Und damit ist auch der jährliche Marathonlauf der hiesigen Filmfreaks quer durch die Innenstadt - zu den unterschiedlichen Festivalkinos - wieder eröffnet. Den kompletten Spielplan kann man ab 11. Oktober (20 Uhr) online einsehen; und ab da heißt es flott sein in der Entscheidungsfindung, denn der Ticketvorverkauf startet wie immer bereits am darauffolgenden Samstag, dem 15. Oktober.



Am Mittwoch, dem 21. September findet im Wiener Gartenbaukino ein Viennale-Preview statt. Was gespielt wird, bleibt geheim. Allerdings sollen Viennale-Fans voll auf ihre Kosten kommen.