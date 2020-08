Viel Applaus für die erste Salzburger Opernpremiere

Franz Welser-Möst beeindruckt am Pult der fabelhaften Wiener Philharmoniker mit einer kraftvollen, immer wieder aber auch lyrischen Gestaltung dieses Werk, das bei seiner Uraufführung 1909 in Dresden weit in die Moderne griff, sich aber zwischendurch so berührend zurückerinnert an die Romantik.

Die Besetzung ist erstklassig: Ausrine Stundyte ist eine präzise, höchst intensive, darstellerisch phänomenale Elektra. Asmik Grigorian, die zuletzt als Salome in Salzburg triumphiert hatte, spielt und singt Elektras Schwester Chrysothemis ebenso gut. Tanja Ariane Baumgartner ist besonders ausdrucksstark, stimmlich beeindruckend in allen Lagen und eine Idealbesetzung für die Klytämnestra, Derek Walton ein stimmlich guter Orest, dem man die Neurosen wegen all der Familientragödien ansieht.

Womit wir schon bei der Inszenierung von Krzysztof Warlikowski wären: Sie ist eine kluge psychologische Studie und zeigt wunderbar die Beziehungen der Protagonisten zueinander. Das Bühnenbild (Malgorzata Szczesniak) kontrastiert sehr schön den Palast von Mykene mit der Kälte des Innenhofes, in dem Elektra wie ein wildes Tier gehalten wird.