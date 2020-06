Versagende Kontrolle im Burgtheater

Es ist das wichtigste kulturpolitische Thema dieser Tage – und wahrscheinlich der vergangenen Jahre: Der Skandal am Burgtheater, der mit dem Rauswurf von Ex-Geschäftsführerin Silvia Stantejsky ins Rollen gekommen war und mittlerweile auch den Burgtheaterchef Matthias Hartmann in Bedrängnis bringt.

Am Donnerstag hatte Georg Springer, Chef der Bundestheater-Holding und Aufsichtsratsvorsitzender, einen forensischen Prüfbericht über die Finanzgebarung von Stantejsky präsentiert. Unter Berufung auf den Datenschutz aber nur in Auszügen. Seit Montag, 18.50 Uhr, ist nun der ganze, 97 Seiten lange Bericht auf der Homepage bundestheater.at nachzulesen. Allerdings auch teilgeschwärzt. Namentlich erwähnte Personen hätten "ihre Zustimmung zur Veröffentlichung nicht erteilt", heißt es. Für die komplette Veröffentlichung unter Berücksichtigung des Datenschutzes hatten sich zuletzt Kulturminister Josef Ostermayer und auch Georg Springer ausgesprochen. Was ist nun der Langversion zu entnehmen?