Schlagworte wie Burka, Niqab, Hidschab besetzten während der letzten Wochen den Diskurs in internationalen Medien. Viel ist die Rede von Vollverschleierung und Verhüllung.

Auch der Fotograf Ronnie Niedermeyer beschäftigt sich mit Hüllen, nähert sich dem Thema aber auf hintergründige Weise. "Er setzt uns hier Bilder vor,

die mit alledem scheinbar nichts zu tun haben", heißt es im Text zu seiner Ausstellung "Sichtbar Verdecktes".

Äthiopien Äthiopien Marokko Äthiopien Sri Lanka Äthiopien Marokko Marokko Sri Lanka

Neun Fotos sind es, die in verschiedene Weltgegenden entführen, sie zeigen etwa Zugemauertes in der Medina von Marrakesch, Badende, die unerkannt bleiben, weil sie den Rücken zuwenden, einen alten Mann in Addis Abeba, gehüllt in eine Generalsuniform. "Was verdeckt, was verborgen wird, kann entdeckt, kann offenbart werden" schreibt der Zeit-Autor Ernst Schmiederer im Ausstellungstext, und erinnert an die Kunst des Verpackungskünstlers Christo.

Und dann ist sie doch wieder da, die Assoziation zur Verschleierungsdebatte: Eine blaue Plane, irgendwo hinter dem Galle Face Hotel in Colombo fotografiert, erinnert an eine Silhouette, die uns sehr bekannt vorkommt.

Die Ausstellung "Sichtbar verdeckt" ist vom 22. September bis 5. Oktober in der Wiener Galerie Herr Leutner zu sehen.

INFOS: Sichtbar verdeckt - Fotos von Ronnie Niedermeyer

22. September bis 5. Oktober 2016, Mo-Sa 10-18 Uhr;

Vernissage: 21. September 2016. 19 Uhr, Einführung: Alfred Weidinger (Belvedere)

Ort: Herr Leutner, Westbahnstraße 27-29, 1070 Wien

LINK: Webseite des Künstlers