Verfolgungsjagden und Drogenthriller: Produzent D'Antoni tot

Zehn Minuten Autofahrt ohne Dialog

D'Antoni war für gefährliche Autoszenen bekannt. So produzierte er 1968 den Film „Bullitt“, in dem Steve McQueen am Steuer eines Ford Mustang durch die Straßen von San Francisco raste. Die knapp zehnminütige Verfolgungsjagd ging in die Filmgeschichte ein: Sie fand völlig ohne Dialog statt und endete mit einem spektakulären Crash der "Bösen" in einer Tankstelle, die sofort explodiert: