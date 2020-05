Verfahren gegen Matt eingestellt

Der zweite Verdacht betraf Matts Nutzung von Ressourcen der Kunsthalle für externe Zwecke, etwa eine Ausstellung und ein Buch im Auftrag des Parlaments oder ein privates Buchprojekt. Um hier „Untreue“ festzustellen, fehlte den Ermittlern ein vom „Schädigungsvorsatz getragener wissentlicher Befugnismissbrauch“, also Absicht.

Die Ermittler verwiesen einmal mehr auf Matts Dienstvertrag, der dem Kunsthallen-Chef Nebentätigkeiten innerhalb seiner Dienstzeit erlaubte. Zudem wäre ein Großteil der angezeigten Untreuevorwürfe bereits verjährt gewesen.

Die Vereinskonstruktion, in der Matt als Direktor viele Freiheiten genoss, war von Wirtschaftsprüfern öfters durchleuchtet worden. Die – teils unveröffentlichten – Ergebnisse flossen nicht nur in die Ermittlungen, sondern auch in einen Kontrollamtsbericht ein, der am kommenden Donnerstag veröffentlicht wird.