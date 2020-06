US-Serie über Houstons Familie geplant

Drei Monate nach dem Tod von Popstar Whitney Houston ist eine zehnteilige TV-Serie über die Angehörigen des Popstars in Vorbereitung. Der US-Sender Lifetime hat die Dokuserie "The Houston Family Chronicles" in Auftrag gegeben. Die Serie soll noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden, so das Branchenmagazin Hollywood Reporter. In den einstündigen Episoden sollen demnach unter anderem Houstons Mutter Cissy, ihre Tochter Bobbi Kristina und ihre Schwägerin und frühere Managerin Pat Houston zu Wort kommen.



Houston war am 11. Februar leblos in der Badewanne in einem Hotelzimmer in Beverly Hills entdeckt worden. Im Blut der 48-Jährigen, die immer wieder mit schweren Drogenproblemen zu kämpfen hatte, wurde Kokain nachgewiesen. Die Gerichtsmediziner stellten auch eine Herzerkrankung mit Arterienverkalkung fest. Ihr Tod durch Ertrinken wurde als Unfall eingestuft.